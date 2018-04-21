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В армянском городе Эчмиадзинe начались протесты сторонников оппозиции
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В армянском городе Эчмиадзинe начались протесты сторонников оппозиции 

ТАСС 1 час назад
ЕРЕВАН, 21 апреля. /ТАСС/. Несколько сотен сторонников оппозиции в субботу вышли на демонстрацию в армянском городе Эчмиадзинe. Как сообщают местные СМИ, они перекрыли центральные улицы, скандируют антиправительственные лозунги, призывают горожан примкнуть к акциям протеста.
"Полиция Эчмиадзина контролирует ситуацию. Мы призываем демонстрантов не нарушать общественный порядок и проводить акции исключительно в рамках закона", — сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе силового ведомства.
В городах Гюмри и Ванадзор в субботу протестующие вышли на улицу, но стычек с полицией или задержания не было. «Демонстранты решили устроить автопробег из Гюмри в Ереван, но полиция остановила их из-за многократных нарушения правил дорожного движения», — сообщили ТАСС из пресс-службы полиции.
Массовые митинги начались в Ереване и других городах Армении в понедельник в связи с выдвижением кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, против чего выступала оппозиция. Во вторник парламент Армении избрал Саргсяна премьером. В четверг оппозиционеры пытались сорвать заседание нового кабмина, блокируя подступы к правительственным зданиям, проведя днем шествие по улицам Еревана, а вечером — митинг, в котором приняли участие порядка 3 тыс. человек.
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