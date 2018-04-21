В армянском городе Эчмиадзинe начались протесты сторонников оппозиции

ЕРЕВАН , 21 апреля. / ТАСС /. Несколько сотен сторонников оппозиции в субботу вышли на демонстрацию в армянском городе Эчмиадзинe. Как сообщают местные СМИ, они перекрыли центральные улицы, скандируют антиправительственные лозунги, призывают горожан примкнуть к акциям протеста.

"Полиция Эчмиадзина контролирует ситуацию. Мы призываем демонстрантов не нарушать общественный порядок и проводить акции исключительно в рамках закона", — сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе силового ведомства.

городах Гюмри и Ванадзор в субботу протестующие вышли на улицу, но стычек с полицией или задержания не было. «Демонстранты решили устроить автопробег из Гюмри в Ереван, но полиция остановила их из-за многократных нарушения правил дорожного движения», — сообщили ТАСС из пресс-службы полиции.