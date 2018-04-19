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В Ереване трое пострадавших при столкновениях находятся в больницах
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В Ереване трое пострадавших при столкновениях находятся в больницах 

РИА Новости 19 апреля 2018
ЕРЕВАН, 19 апр — РИА Новости. Трое пострадавших в ходе акции против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна в Ереване остаются в больницах, сообщили в четверг в пресс-службе Минздрава республики.
"В данный момент в больницах остаются трое пострадавших граждан. Двое из них продолжают лечение с 16 апреля (после стычки с демонстрантов с полицией у здания парламента — ред.). Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Третий пострадавший сегодня принят в медцентр «Святого Григора Просветителя», у него диагностирован ушиб теменной части головы", — говорится в сообщении.
Ранее в медцентр «Святого Григора Просветителя» поступил журналист Тирайр Мурадян. Сам Мурадян сообщил, что пострадал во время акции протеста у здания правительства в Ереване.
Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.
Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.
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