В Ереване трое пострадавших при столкновениях находятся в больницах

"В данный момент в больницах остаются трое пострадавших граждан. Двое из них продолжают лечение с 16 апреля (после стычки с демонстрантов с полицией у здания парламента — ред.). Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Третий пострадавший сегодня принят в медцентр «Святого Григора Просветителя», у него диагностирован ушиб теменной части головы", — говорится в сообщении.

Ранее в медцентр «Святого Григора Просветителя» поступил журналист Тирайр Мурадян. Сам Мурадян сообщил, что пострадал во время акции протеста у здания правительства в Ереване.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.