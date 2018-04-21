Эксклюзив: Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ШОС — чиновники Азербайджана

Баку , 21 апреля / Синьхуа / — Шанхайская организация сотрудничества /ШОС/ является самодостаточной организацией, ставшей эффективной платформой для проведения политических консультаций, координации и совместной деятельности в целях укрепления доверия и взаимодействия в регионе. Она привержена принципам укрепления добрососедских отношений между государствами-членами на основе норм и принципов международного права, содействия сотрудничеству в сферах политики, экономики, науки, культуры, энергетики и туризма, а также продвижения мира, стабильности и безопасности в регионе. Азербайджан , солидаризируясь с целями и задачами ШОС, принципами, изложенными в хартии организации, и в особенности с понятием «Шанхайский дух», придает большое значение сотрудничеству с этой авторитетной международной структурой. Об этом в интервью корр. Синьхуа заявил глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев

По его словам, Азербайджан поддерживает очень тесные и традиционные дружеские отношения с государствами-членами ШОС на двусторонней основе. Организация, в свою очередь, является важной платформой для многостороннего развития с ними отношений.

Представитель МИД Азербайджана высоко оценил присутствие наблюдательной миссии ШОС под руководством генерального секретаря организации Рашида Алимова на президентских выборах, состоявшихся в Азербайджане 11 апреля этого года. В ходе визита прошли встречи генсека ШОС с руководством страны, в ходе которых широко обсуждалось развитие сотрудничества между Азербайджаном и ШОС.

Коснувшись экономической составляющей сотрудничества с этой международной организацией, Х. Гаджиев заявил о поддержке Азербайджаном новых проектов транспортных коридоров «Восток-Запад» и «Север-Юг», реализуемых в партнерстве с государствами региона и отвечающих приоритетам ШОС в транспортном сотрудничестве и в рамках китайской инициативы «Пояс и путь». Все это создает широкие перспективы для взаимодействия между государствами-членами и соседними регионами.

Азербайджан поддерживает приверженность этой структуры развитию культурного разнообразия и сотрудничает с Секретариатом ШОС в реализации различных культурных проектов. Так, после совместного празднования праздника Новруз на предстоящем саммите организации планируется провести мероприятие, посвященное презентации богатого культурного наследия Азербайджана.

В настоящее время Азербайджан, который имеет статус партнера по диалогу ШОС, продолжает тесно сотрудничать с организацией и ее государствами-членами по расширению взаимодействия в различных областях. Страна стремится к выведению своих отношений с организацией на качественно новый уровень, заявил Х. Гаджиев.

Как отметил в беседе с корр. Синьхуа депутат Милли Меджлиса /парламент/, член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Айдын Гусейнов, позицию Азербайджана в отношении сотрудничества с ШОС четко выразил президент страны Ильхам Алиев , принимая на днях генсека организации Рашида Алимова.

Глава государства в частности заявил, что Азербайджан активно сотрудничает с ШОС. «Между нашей страной и всеми государствами-членами организации существуют конструктивные дружественные отношения, которые основаны на историческом прошлом, общей истории и интересах», — сказал президент. По его словам, он рассматривает ШОС как структуру, играющую очень важную роль на международной арене и вносящую активный вклад в установление стабильности во всем мире.

Депутат отметил: «Азербайджан всегда был привержен развитию взаимовыгодных двусторонних и многосторонних отношений со странами и организациями, цели которых близки политике нашей страны. В этом аспекте Шанхайская организация сотрудничества имеет важное значение для нашей страны, как единая платформа для налаживания успешных связей с государствами-членами структуры».

Говоря о перспективах отношений с ШОС, он заявил, что сотрудничество и укрепление связей с этой авторитетной организацией даст возможность участвовать в ее проектах. —0—