Во имя мира: Серж Саргсян обсудил с католикосами митинги

Премьер-министр Армении Серж Саргсян обсудил с высшим духовенством обстановку в стране. И католикос всех армян Гарегин Второй, и Килийский католикос Арам I признали, что проходящие митинги представляют серьезную угрозу, и поддержали призыв властей к мирному диалогу.

«Мы неустанно молимся, чтобы митингующие успокоились, чтобы включились в созидательный процесс по построению страны, в дело обеспечения безопасности нашей родины. Да, есть трудности в нашей жизни, но есть и множество вызовов, противостоять которым можем только сообща», — сказал католикос всех армян Гарегин II.

«Надо донести до митингующих мысль, что все мы дети одной страны. Как и в любой семье могут быть проблемы, но надо сесть за стол переговоров и обсудить эти вопросы, а не выходить на улицу. Напряженная атмосфера наносит вред родине и народу», — добавил католикос Великого дома Киликии Арам I.

Накануне к мирному диалогу митингующих призвал и президент страны Армен Саргсян

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