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Демонстранты в Ереване преградили дорогу автомобилю главы Минобороны
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Демонстранты в Ереване преградили дорогу автомобилю главы Минобороны 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
ЕРЕВАН, 20 апр — РИА Новости. Демонстранты, выступающие против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна преградили дорогу автомобилю главы Минобороны Армении Вигена Саркисяна в Ереване, охрана министра применила силу, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.
"Двадцатого апреля на перекрестке проспекта Комитаса и улицы Тиграняна демонстранты, среди которых были также провокаторы и несовершеннолетние, не только преградили путь машине министра обороны, возвращавшейся к месту службы, но и, игнорировав призывы сотрудников службы безопасности, начали наносить удары по машине сопровождения", — сообщили в министерстве.
По данным пресс-службы, один из людей в масках попытался открыть дверь автомобиля министра. «В сложившейся ситуации сотрудники, обеспечивающие охрану министра обороны, были вынуждены, применив силу, расчистить дорогу для служебных машин», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что министр обороны как член Совета безопасности является лицом, на которого распространяется государственная охрана, и «искусственное препятствование его передвижению недопустимо».
Ранее возглавляющий протестные акции депутат Никол Пашинян заявил, что начинает операцию по блокированию дорог грузовиками. Он отметил, что если план удастся, то до завершения «бархатной революции» останется несколько дней.
Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.
Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.
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