Образы героев фильма «Кето и Котэ» ожили в тбилисском парке

Новый сезон Тбилисской Недели моды открылся перформансом в честь грузинской актрисы Медеи Джапаридзе . Смотрите на видео Sputnik Грузия , как проходила церемония открытия нового сезона модных показов

Очередная, 17-я по счету, Тбилисская неделя моды официально открылась. Посвящать день открытия легендарным грузинским женщинам уже стало традицией для этого мероприятия. После хореографа Нино Рамишвили, актрисы Софико Чиаурели , художницы Елене Ахвледиани церемонию открытия организаторы посвятили легендарной грузинской актрисе Медее Джапаридзе. Церемония в этот раз состоялась на территории сада имени Первой Грузинской Демократической республики в центре Тбилиси на проспекте Руставели.

Гостей церемонии открытия приветствовали девушки в платьях, как у героини Джапаридзе в фильме «Кето и Котэ», в саду разгуливали мужчины в нарядах городских весельчаков — кинто, играла музыка, вся территория был украшена красивыми декорациями и цветами. При этом гостей модного праздника угощали различными лакомствами, которые были разложены так, как это делали раньше на сельскохозяйственных ярмарках. Словом, организаторы максимально постарались воссоздать на открытии атмосферу знаменитого комедийного фильма, который был снят в 1948 году по мотивам пьесы «Ханума» и повествовал о событиях начала XX века.