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Исторический перформанс в духе Старого Тбилиси
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Исторический перформанс в духе Старого Тбилиси 

Sputnik Грузия 4 часа назад
Фото: Sputnik Грузия
Дух и атмосферу Старого Тбилиси удалось передать организаторам Тбилисской Недели моды на церемонии открытия нового сезона. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как прошло мероприятие
Новый сезон Тбилисской Недели моды открылся перформансом в честь грузинской актрисы Медеи Джапаридзе. Церемония в этот раз состоялась на территории сада имени Первой Грузинской Демократической республики в центре Тбилиси на проспекте Руставели. Организаторы церемонии максимально постарались воссоздать атмосферу знаменитого комедийного фильма «Кето и Котэ», который был снят в 1948 году по мотивам пьесы «Ханума» и повествовал о событиях начала XX века.
Гостей церемонии открытия приветствовали девушки в платьях, как у героини Джапаридзе в фильме «Кето и Котэ», в саду разгуливали мужчины в нарядах городских весельчаков — кинто, играла музыка, вся территория был украшена красивыми декорациями и цветами. При этом гостей модного праздника угощали различными лакомствами, которые были разложены так, как это делали раньше на сельскохозяйственных ярмарках.
Посвящать день открытия легендарным грузинским женщинам уже стало традицией для Тбилисской Недели моды. После хореографа Нино Рамишвили, актрисы Софико Чиаурели, художницы Елене Ахвледиани церемонию открытия организаторы посвятили легендарной грузинской актрисе Медее Джапаридзе.
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