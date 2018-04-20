Полиция предупредила о возможности применения спецсредств против оппозиционеров в Ереване

ЕРЕВАН , 20 апреля. / ТАСС /. Полиция Армении предупредила, что готова использовать силу и спецсредства для пресечения преступлений и правонарушений со стороны участников акций оппозиции в Ереване.

"Полиция осуществляет все необходимые действия для пресечения преступлений и административных правонарушений. Невыполнение требований полиции является правонарушением, которое будет пресечено, силы правопорядка могут применить [для этого] силу и специальные средства", — говорится в распространенном в пятницу заявлении полиции.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, группы демонстрантов пытаются блокировать улицы в разных частях Еревана. В частности, некоторое время назад были парализованы центральные улицы Пушкина, Саряна и Туманяна. Демонстранты бьют в барабаны, скандируют антиправительственные лозунги.

Продолжаются задержания участников акций протеста.

Лидер оппозиционной партии «Гражданский договор», депутат парламента Армении Никол Пашинян в пятницу утром призвал своих сторонников «парализовать движение всего Еревана».