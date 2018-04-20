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Полиция предупредила о возможности применения спецсредств против оппозиционеров в Ереване
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Полиция предупредила о возможности применения спецсредств против оппозиционеров в Ереване 

ТАСС 2 часа назад
ЕРЕВАН, 20 апреля. /ТАСС/. Полиция Армении предупредила, что готова использовать силу и спецсредства для пресечения преступлений и правонарушений со стороны участников акций оппозиции в Ереване.
"Полиция осуществляет все необходимые действия для пресечения преступлений и административных правонарушений. Невыполнение требований полиции является правонарушением, которое будет пресечено, силы правопорядка могут применить [для этого] силу и специальные средства", — говорится в распространенном в пятницу заявлении полиции.
Как передает корреспондент ТАСС с места событий, группы демонстрантов пытаются блокировать улицы в разных частях Еревана. В частности, некоторое время назад были парализованы центральные улицы Пушкина, Саряна и Туманяна. Демонстранты бьют в барабаны, скандируют антиправительственные лозунги.
Продолжаются задержания участников акций протеста.
Лидер оппозиционной партии «Гражданский договор», депутат парламента Армении Никол Пашинян в пятницу утром призвал своих сторонников «парализовать движение всего Еревана».
Массовые митинги начались в Ереване и других городах Армении в понедельник в связи с выдвижением кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, против чего выступала оппозиция. Во вторник парламент Армении избрал Саргсяна премьером. В четверг оппозиционеры пытались сорвать заседание нового кабмина, блокируя подступы к правительственным зданиям, проведя днем шествие по улицам Еревана, а вечером — митинг, в котором приняли участие порядка 3 тыс. человек. За день были задержаны 123 человека.
ТАСС: последние новости
В центре Еревана собираются протестующие Оппозиционеры заблокировали здание мэрии Еревана Серж Саргсян заявил о недопустимости "обстановки вседозволенности" в Армении
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