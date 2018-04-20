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Поклонская рассказала об исполнившейся мечте
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Поклонская рассказала об исполнившейся мечте 

Деловая газета «Взгляд» 41 минуту назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Наталья Поклонская сообщила, что исполнилась ее мечта побывать в Каманском монастыре в Абхазии.
Депутат Государственной думы Наталья Поклонская рассказала подписчикам в Facebook, что исполнилась ее давняя мечта побывать в Каманском монастыре и у источника Святого Василиска в Абхазии.
«Монастырь готов оказать содействие в организации выставки уникальных фотографий российской императорской фамилии, которую собираемся совместно организовать в Ливадийском дворце», — сообщила Поклонская.
Кроме того, с президентом Республики Абхазия она обсудила развитие гуманитарных и культурных связей.
Ранее Поклонская в блицинтервью RT рассказала о главной цели в жизни.
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