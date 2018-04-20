Секция о мультикультурализме в Азербайджане прошла в Институте Пушкина 

В институте Обручевского района состоялась секция «Поверх границ: Россия и Азербайджан — опыт межкультурного диалога».
Мероприятие состоялось в рамках I Международной научной конференции «Гейдар Алиев: Mультикультурализм и идеология толерантности», посвященной 95-летию со дня рождения создателя независимого азербайджанского государства Гейдара Алиевича Алиева.
На открытии секции в Институте Пушкина гостей приветствовал проректор по науке института Михаил Осадчий. «Русский язык для Азербайджана никогда не был чужим, иностранным, он был языком полноценной экономической, культурной, образовательной евразийской интеграции. Азербайджан — евразийское государство, место пересечения разных культур, которые бытовали на этом пространстве сотни лет. Нам радостно, что одно из самых успешных открытий партнерского центра „Институт Пушкина“ прошло именно в Баку», — подчеркнул Михаил Андреевич.