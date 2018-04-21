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Саргсян пришел к протестующим
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Саргсян пришел к протестующим 

BFM.RU 18 часов назад
Фото: BFM.RU
Президент Армении Армен Саркисян пришел на площадь Республики в центре Еревана, где несколько тысяч человек проводят митинг. Они протестуют против назначения экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.
Как сообщает «Интерфакс», президента Армении сопровождает охрана. Демонстранты с аплодисментами встретили Саркисяна. Лидер оппозиционного движения, депутат парламента Никол Пашинян и президент Армении обменялись рукопожатием.
Ранее премьер-министр страны Серж Саргсян обратился к лидеру протестующих Николу Пашиняну с просьбой сесть за стол переговоров. «Единственным условием для них будет отставка Саргсяна», — ответил Пашинян главе правительства. Он также призвал граждан Армении перекрыть дороги в случае его ареста. Ранее глава партии «Гражданский договор» согласовал с полицией о проведении очередного шествия по Еревану в субботу. Между тем, задержания протестующих продолжаются. Сегодня в полицейские участки доставлены уже более ста человек.
На этом фоне служба нацбезопасности Армении сообщила, что в стране готовилось несколько терактов, но он предотвращены. Подробнее об обстановке в стране рассказывает политический обозреватель Айк Халатян:
Айк Халатян политический обозреватель «Регулярные призывы власти к диалогу, при этом я уверен, что и Серж Саргсян, и высшее руководство Республиканской партии понимают, что этот призыв не будет услышан. И вот это заявление, что в столице были предотвращены теракты, мне кажется, это свидетельствует о том, что власть готовится уже перейти к намного более жестким действиям, чем она предпринимала. Эти призывы к диалогу, мне кажется, они больше адресованы не оппозиции, не протестующим во главе с Николом Пашиняном, я тут все-таки бы выдвигал слово оппозиция, потому что сам Никола является депутатом, но он сделал так, чтобы это не ассоциировалось с какой-то политической силой. Вот это борьба в международном сообществе, в частности западным партнерам, чтобы показать им, что власть неоднократно за последние дни выступала с призывом к диалогу, протестующие отвергли. Была уже определенная угроза, и власть уже не могла мириться вот с таким нарушением закона».
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выразил поддержку участникам антиправительственных протестов в Армении. «Я призываю своих друзей во власти Армении немедленно начать диалог с демонстрантами и услышать их», сказал он. Кроме того, Саакашвили попросил Ереван меньше имитировать Москву. «От этого вы только выиграете», — написал политик в Facebook.
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В Армении не утихают протесты. Как будет развиваться ситуация? Армения против Сержа Саргсяна: митинги переросли в столкновения Злоумышленники устроили ночью погром в центре Еревана
Комментарии  Ещё 20 источников 
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