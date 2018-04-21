Саргсян пришел к протестующим

Как сообщает «Интерфакс», президента Армении сопровождает охрана. Демонстранты с аплодисментами встретили Саркисяна. Лидер оппозиционного движения, депутат парламента Никол Пашинян и президент Армении обменялись рукопожатием.

Ранее премьер-министр страны Серж Саргсян обратился к лидеру протестующих Николу Пашиняну с просьбой сесть за стол переговоров. «Единственным условием для них будет отставка Саргсяна», — ответил Пашинян главе правительства. Он также призвал граждан Армении перекрыть дороги в случае его ареста. Ранее глава партии «Гражданский договор» согласовал с полицией о проведении очередного шествия по Еревану в субботу. Между тем, задержания протестующих продолжаются. Сегодня в полицейские участки доставлены уже более ста человек.

На этом фоне служба нацбезопасности Армении сообщила, что в стране готовилось несколько терактов, но он предотвращены. Подробнее об обстановке в стране рассказывает политический обозреватель Айк Халатян:

Айк Халатян политический обозреватель «Регулярные призывы власти к диалогу, при этом я уверен, что и Серж Саргсян, и высшее руководство Республиканской партии понимают, что этот призыв не будет услышан. И вот это заявление, что в столице были предотвращены теракты, мне кажется, это свидетельствует о том, что власть готовится уже перейти к намного более жестким действиям, чем она предпринимала. Эти призывы к диалогу, мне кажется, они больше адресованы не оппозиции, не протестующим во главе с Николом Пашиняном, я тут все-таки бы выдвигал слово оппозиция, потому что сам Никола является депутатом, но он сделал так, чтобы это не ассоциировалось с какой-то политической силой. Вот это борьба в международном сообществе, в частности западным партнерам, чтобы показать им, что власть неоднократно за последние дни выступала с призывом к диалогу, протестующие отвергли. Была уже определенная угроза, и власть уже не могла мириться вот с таким нарушением закона».