Протестующие заблокировали центральные улицы в Ереване

Протестующие блокируют улицы в центре Еревана , где проходит акция протеста против назначения экс‐президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер‐министра страны, сообщает телеканал «360».

Также известно, что оппозиционеры перекрыли ряд улиц, в частности — Туманяна и Абовяна. В настоящее время протестующиеони двигаются в сторону центральной площади Республики.

По словам организаторов митинга, протестующие заблокируют все подступы к зданию парламента — именно там состоится голосование на выбор главы правительства. Уточняется, что уже ночью во вторник будут перекрыты все улицы.

Участники акции протеста ранее уже попытались ворваться в здание парламента, но силами полиции такие попытки были пресечены. При столкновениях с правоохранителями пострадали 46 человек.