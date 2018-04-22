Протестующие заблокировали центральные улицы в Ереване 

Протестующие блокируют улицы в центре Еревана, где проходит акция протеста против назначения экс‐президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер‐министра страны, сообщает телеканал «360».
Также известно, что оппозиционеры перекрыли ряд улиц, в частности — Туманяна и Абовяна. В настоящее время протестующиеони двигаются в сторону центральной площади Республики.
По словам организаторов митинга, протестующие заблокируют все подступы к зданию парламента — именно там состоится голосование на выбор главы правительства. Уточняется, что уже ночью во вторник будут перекрыты все улицы.
Участники акции протеста ранее уже попытались ворваться в здание парламента, но силами полиции такие попытки были пресечены. При столкновениях с правоохранителями пострадали 46 человек.
Глава Армении Армен Саркисян ранее принял отставку правительства. Теперь, согласно закону, за 15 дней должно сформироваться две трети нового кабинета министров. Кандидатура Саргсяна была выдвинута на пост правящей коалицией.