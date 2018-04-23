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Мужчина умер на митинге в Ереване
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Мужчина умер на митинге в Ереване 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
На митинге оппозиции в Армении скончался мужчина. Об этом сообщает "Sputnik Армения" со ссылкой на минздрав страны.
Как сообщается, причиной смерти стал сердечный приступ.
"К сожалению, спасти жизнь 36-летнего мужчины не удалось несмотря на немедленную госпитализацию. Реанимационные работы и на пути в больницу, и в госпитале не дали положительных результатов", — рассказали в минздраве.
В ведомстве уточнили, что у мужчины ранее была диагностирована сердечная недостаточность.
В понедельник, 23 апреля, премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку на фоне протестов.
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