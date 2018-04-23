Мужчина умер на митинге в Ереване

На митинге оппозиции в Армении скончался мужчина. Об этом сообщает " Sputnik Армения" со ссылкой на минздрав страны.

Как сообщается, причиной смерти стал сердечный приступ.

"К сожалению, спасти жизнь 36-летнего мужчины не удалось несмотря на немедленную госпитализацию. Реанимационные работы и на пути в больницу, и в госпитале не дали положительных результатов", — рассказали в минздраве.

В ведомстве уточнили, что у мужчины ранее была диагностирована сердечная недостаточность.