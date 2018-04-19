В правящей партии Армении заявили, что демонстранты специально провоцируют столкновения

"Все действия оппозиции направлены на выведение ситуации из-под контроля. У всего есть свои границы, нельзя так играть с авторитетом страны", — отметил Багдасарян.

По его словам, «полиция демонстрирует хладнокровие и профессионализм, пытаясь не допустить столкновения». «Среди демонстрантов есть очень много детей и подростков, они не представляют ситуацию и последствия, так что всю ответственность несут организаторы этих демонстраций», — добавил глава парламентской фракции РПА.