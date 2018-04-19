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В правящей партии Армении заявили, что демонстранты специально провоцируют столкновения
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В правящей партии Армении заявили, что демонстранты специально провоцируют столкновения 

ТАСС 19 апреля 2018
ЕРЕВАН, 19 апреля. /ТАСС/. Активисты от оппозиции специально провоцируют столкновения с полицией, все их действия давно вышли из рамок закона. Об этом заявил в четверг журналистам глава парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) Ваграм Багдасарян.
"Все действия оппозиции направлены на выведение ситуации из-под контроля. У всего есть свои границы, нельзя так играть с авторитетом страны", — отметил Багдасарян.
По его словам, «полиция демонстрирует хладнокровие и профессионализм, пытаясь не допустить столкновения». «Среди демонстрантов есть очень много детей и подростков, они не представляют ситуацию и последствия, так что всю ответственность несут организаторы этих демонстраций», — добавил глава парламентской фракции РПА.
В центре Еревана проходят массовые акции протеста радикальной оппозиции. В четверг утром участники акций попытались блокировать здание правительства Армении, где в 11 часов (10:00 мск) должно пройти первое заседание нового кабмина страны под председательством премьера Сержа Саргсяна. Полиция задержала порядка 20 активистов.
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