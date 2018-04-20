Серж Саргсян заявил о недопустимости «обстановки вседозволенности» в Армении

ЕРЕВАН , 20 апреля. / ТАСС /. Недопустимо оставлять в стране обстановку вседозволенности, заявил премьер-министр Армении Серж Саргсян . В четверг вечером он дал интервью армянской телекомпании «Шант» ("Гром"), в котором, в частности, затронул акции оппозиции последних дней в Ереване.

"Вы видите, насколько наши правоохранительные органы были сдержаны, — констатировал Саргсян. Он «не желал бы», чтобы «эта несоразмерность (действий оппозиции, прим. ТАСС) настолько углубилась, чтобы правоохранительные органы были вынуждены применить меры принуждения». «Желания предпринимать такие меры нет, однако недопустимо оставлять в стране обстановку вседозволенности», — сказал Саргсян.

"Недовольство бывает всегда, и не только в Армении, — отметил глава правительства. — В странах, как наша, такое недовольство острее, его больше ввиду того, что, к сожалению, пока жизненный уровень не позволяет людям удовлетворить свои пожелания даже в средней мере".

В эти годы «мы в Армении расширили возможность граждан выражать свой протест, свое недовольство», подчеркнул Саргсян. По его мнению, «уже много лет в Армении нет никаких препятствий к тому, чтобы в какой-либо форме, за исключением немирных способов, выразить свое недовольство, нет каких-либо препятствий для выражения своего мнения».

"Вопрос в иной плоскости: насколько это недовольство, этот протест людей выражается в законной форме. Когда все соответствует закону, абсолютно никаких проблем нет", — подтвердил Саргсян. При этом, пояснил он, «мы понимаем, что митинги, шествия в какой-то мере должны ограничивать права других граждан и общества — свободу, передвижение». «Но есть предел, который нельзя переходить», — убежден глава кабмина.

Саргсян находит неприемлемым, «когда несколько сот, даже несколько тысяч людей переходят эту границу, порог для митинга, собрания и начинают несоразмерно мешать правам других». В таком случае, «почему родители должны беспокоиться, посылая детей в школу, почему я, работающий человек, должен на 2, 3, 4 часа опаздывать на работу лишь потому, что некоторые стремятся создать в стране обстановку нестабильности?».

"Если у них есть проблемы, то пусть не навязывают их всему обществу", — сказал премьер. В этом контексте он напомнил, что ни одна страна не добивалась успехов в условиях нестабильности. «И власти, и правоохранительные органы сделают все, чтобы избежать нестабильности», — подтвердил Саргсян. Глава правительства выразил уверенность в мудрости своего народа, который «в таких случаях принимает мудрые решения».