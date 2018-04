Грузия имеет великолепный шанс стать лучшей туристической страной на Южном Кавказе 

Грузия online: Как начиналась твоя карьера?

Набрав опыта, появилась амбиция, перейти на другую, более сложную и хорошо оплачиваемую работу в Georgian Pipeline Company, по строительству трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан. На протяжении всей моей профессиональной карьеры мне всегда везло — я работала с опытными профессионалами и каждый раз училась чему-то новому. Работала над проектом TACIS (Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States, Техническая помощь для СНГ, разработанная Европейским Союзом ), параллельно училась экономике, затем перешла в американское посольство, в Отдел по связям с общественностью (Public Affears Section), где работала с проектами по образованию, масс медиа и культуре. Именно тогда американское посольство запустило проект Cultural Exchange по обмену опыта, благодаря которому многие наши граждане побывали в Америке и познакомились с историей, образованием и образом жизни этой страны» — говорит Майя.