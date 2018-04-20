Грузия имеет великолепный шанс стать лучшей туристической страной на Южном Кавказе

Мы продолжаем наши интервью с профессионалами, которые, имея большой опыт работы и хорошие знания, все же решили вернуться в Грузию , и это при том, что могли остаться в какой-нибудь благополучной, западной стране и наладить успешный бизнес. Наш респондент — молодая self-made woman, которой пришлось начать все с нуля, но сегодня она востребованный менеджер высокой квалификации. В августе 1992 года, когда разгорелась война, Майя училась в 8 классе. Вся семья, как и большинство жителей, оставалась в городе в надежде на то, что скоро закончится весь этот кошмар. Чуть раньше, до взятия Сухума, мама отвезла двоих младших сестер в Тбилиси , но после масштабной атаки и массированной бомбардировки города, Майя с отцом вынуждены были последним рейсом вылететь в Тбилиси. И как оказалось, надолго…

Все грузинское население Абхазии стало беженцами, потерявшими своих близких, свои дома, свой город, работу… «От налаженной, размеренной жизни мы очутились в совершенно противоположной ситуации: приходилось переходить с квартиры на квартиру, менять школы, обустраиваться по возможности — иными словами, бороться за выживание. Тогда я подумала: это моя жизнь или чья-то другая? Если моя, то я должна найти выход и не надеяться ни на кого» — вспоминает наш респондент Майя Бичикашвили.

Грузия online: Как начиналась твоя карьера?

Майя Бичикашвили: После окончания школы я поступила в Сухумский филиал АГУ, функционирующий в Тбилиси, на факультет английского языка и литературы. Должна была стать учительницей, но с самого начала знала, что не пойду в школу и выберу что-нибудь другое. На третьем курсе, параллельно учебы приступила к работе в Международный Красный Крест и первым был проект для беженцев «Population Movement». Работа оказалась интересной, но главное, я прошла хорошую практику по английскому и приобрела навыки современного управления и коммуникации. Так, я начала зарабатывать и кормить всю семью. Мы старались поддерживать друг-друга — у нас большая семья, много родственников, друзей и мы никогда замкнуто не жили. Я знаю, чтобы я не делала, это не только для себя, но и для всей семьи. Именно чувство ответственности придавало мне уверенности для профессионального роста, поэтому я всегда относилась к любому делу серьезно.

Набрав опыта, появилась амбиция, перейти на другую, более сложную и хорошо оплачиваемую работу в Georgian Pipeline Company, по строительству трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан. На протяжении всей моей профессиональной карьеры мне всегда везло — я работала с опытными профессионалами и каждый раз училась чему-то новому. Работала над проектом TACIS (Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States, Техническая помощь для СНГ, разработанная Европейским Союзом ), параллельно училась экономике, затем перешла в американское посольство, в Отдел по связям с общественностью (Public Affears Section), где работала с проектами по образованию, масс медиа и культуре. Именно тогда американское посольство запустило проект Cultural Exchange по обмену опыта, благодаря которому многие наши граждане побывали в Америке и познакомились с историей, образованием и образом жизни этой страны» — говорит Майя.

Связи с общественностью были новой профессией в Грузии, что для Майи послужило мотивацией, углубить знания и она решила поступить в GIPA (Грузинский институт общественных дел). В тот период, в Грузии был пик реформ, поэтому она оставила американское посольство и перешла в государственную структуру: «Помню, на меня смотрели так, будто со мной не все в порядке — как можно оставить такое престижное место, где у тебя есть все, о чем можно было только мечтать: хорошая зарплата, перспективы роста, зачем уходить?» — вспоминает наш респондент.

Но она ушла. Прошла конкурс в Министерстве финансов Грузии и начала работать в отделе международных инвестиций, куда поступала вся информация по реформам. Международные инвестиции были связаны с международными отношениями, экономикой, политикой — все сферы имеют важнейшее значение для любой страны, тем более, для такой маленькой, постсоветской, которая решила развиваться в новом направлении. Именно тогда в Грузию потекли инвестиции для строительства дорог и развития инфраструктуры, образования, здравоохранения, сельского хозяйство и т.д. Майя работала с организациями-донорами и координировала проекты Millennium Challenge Corporation, World Bank , European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). Как глава делегации, участвовала в международных переговорах на высшем уровне и представляла страну на многих встречах, выступала с публичной речью. Это был очень активный период в жизни Грузии, естественно, для самой Майи и всех тех, кто стремился стать профессионалом в своей сфере.

«Новые знания всегда расширяют кругозор, ты растешь профессионально, главное, я прошла западную школу менеджмента и стиль управления на практике. Тогда моим начальником был Дмитрий Гвиндадзе, отличный профессионал, благодаря которому у нас была сплоченная команда профессионалов с реформаторским духом. Все были одержимы идеей, что только реформы выведут страну из той тяжелейшей ситуации, в которой мы находились. Мы работали допоздна, не думая о времени, мы чувствовали, что были включены в процессы проведения реформ и ответственны за все. Это был такой драйв!» — вспоминает Майя Бичикашвили.

Одним из важнейших этапов в ее карьере была работа на телевидении: «2009 году я приняла предложение Ген. Директора Общественного Вещателя Грузии Гиоргия Чантуриа, стать заместителем и руководить административными отделами этой большой организации. Моей задачей было внедрить современные системы управления, способствовать развитию кадров и улучшить эффективность работы управленческого звена, что должно было способствовать трансформации и формировании независимой теле-радио компании, финансируемой на деньги граждан Грузии. Мы много работали с нашими европейскими коллегами, изучали их опыт и планировали шаги для улучшения ключевых механизмов, которые бы обеспечили дальнейшее развитие, несмотря на смену топ-менеджмента и политических изменений в стране.

В этот период был создан русскоязычный канал ПИК, целью которого было обеспечить вещание на русском языке и в основном, предоставить альтернативный от кремлевских СМИ взгляд о событиях в Грузии и регионе, в целом. Как я отметила, этот период был одним из переломных в моей карьере и предоставил возможность, вникнуть во многие нюансы текущих политических и общественных течений в стране. Я стала более резистентной и научилась оперативно реагировать на многие кризисные ситуации, что необходимо в любом деле, когда порой часто приходиться принимать нелегкие и важные решения» — вспоминает Майя.

— Хотя после смены власти в 2012 году тебе пришлось уйти. С чем это было связано?

— Да, к сожалению мои реформаторские амбиции не были нужны новому руководству. Но сегодня, смотря со стороны, я понимаю, что мы бы все равно не сработались, так как я немогла оставаться там, где стагнация, где нет четкого видения и нет команды, которая имеет конкретные цели.

— И ты выбрала другую сферу — спортивно-развлекательный сегмент, хотя PR и там играет важную роль. Что тебя подтолкнуло к этому?

— После рождения дочери какое-то время я оставалась дома, но мне помогала мама, поэтому я решила пойти на работу. Мне предложили работать гендиректором компании «Стромас», который затем переименовали в Руставский международный автодром, единственный, самый большой и современный на всем Южном Кавказе. Трасса формулы-3 обеспечивает любой стране грандиозные спортивные соревнования, привлекает зрителей и туристов со всего мира, а для этого проводятся разные развлекательные программы, в итоге все работает на узнаваемость, т.е. рекламу страны. Мы запустили такие успешные проекты, как чемпионат по круговым гонкам «Rustavi International Challenge», несколько больших спортивных соревнований, активные рекламные и PR-кампании, маркетинговые проекты по узнаваемости и популяризации Руставского международного автодрома. Соревнования имели большой успех и все билеты были проданы на несколько месяцев вперед. Затем работала с Заза Шенгелиа в его компании «Браво Рекордс» и в 2015 году мы провели грандиозный международный музыкальный фестиваль электронной музыки, пришло много зрителей — 25 тысяч человек.

— После спорта и развлекательных ивентов ты переключилась на туризм и гостиничный бизнес…

— Да, я серьезно заинтересовалась туризмом и решила поступить в одну из лучших школ глобального туризма — Les Roches Global Hospitality School (Marbella, Spain), где изучала маркетинг и менеджмент туризма, в основном люксового сегмента. Я считаю, что Грузии надо перейти на другой уровень, на high standard, у нас есть все предпосылки для этого: прекрасная природа, национальная кухня, древняя культура, главное, нужно подготовить персонал, от которого зависит высокий уровень обслуживания, а этого можно достичь только при слаженной и организованной работе всех звеньев. Думаю, рано или поздно мы придем к этому. Так я начала работать в новой для меня сфере — туристической, которая одновременно включает работу со многими пакетами, в том числе, организацию больших спортивных, музыкально-развлекательных ивентов, где мои знания и опыт очень пригодились. Я могла остаться на западе и работать в какой-нибудь люксовой компании, но решила вернуться и здесь заняться бизнесом.

Сегодня я работаю директором Департамента по связям с общественностью и маркетинга одной из самых успешных девелоперских компаний RED-CO, которая занимается строительством курортов, гостиниц, жилой недвижимости, является самым крупным инвестором и застройщиком курорта «Новый Гудаури» (New Gudauri Resort Residences & SPA). Мы не только строим, но и управляем недвижимостью, продаем, оперируем как гостиничными апартаментами, ресторанами, так и жилыми домами-кондоминиумами. Покупателей много, квартиры хорошо продаются, многие владельцы затем успешно сдают, так как поток туристов ежегодно увеличивается. В Гудаури мы также строим пятизвездочную гостиницу Radisson Blu.

Работа моя мультифункциональная, в основном занимаюсь маркетинговым менеджментом, который необходим для полноценного развития любого бизнеса. Вернувшись из Испании , я начала изучать разные рынки и убедилась, что туризм и недвижимость это те направления, которые играют ведущую роль в развитии и укреплении нашей экономики. В Грузии много красивых регионов, где можно построить новые курорты, реставрировать и благоустроить старые, но известные места отдыха, параллельно продвигать имидж страны как благополучной для отдыха и туризма. У нас большой потенциал в этом направлении, поэтому успешно можно брендировать Грузию для привлечения туристов.

— RED-CO строит только в Гудаури?

— Нет, мы строим в Батуми пятизвездочный отель Le Meridien, который будет находиться в Batumi Tower, в Бакуриани построили апарт-отель, в Тбилиси жилой, многоквартирный дом, хотя самым масштабным на данном этапе является «Новый Гудаури», который занимает 50 га — фактически, мы строим новый курорт.

— В Грузии строительный бум, но вместе с тем, много случаев гибели рабочих. Какие шаги предпринимает ваша компания для безопасности рабочих?

— Наша компания строит не только качественные и красивые здания, но и заботится о своих сотрудниках и рабочих, занятых на наших стройках и в сфере услуг. Мы стараемся создать им условия для безопасной работы и выполняем все те стандарты, которые обязана любая серьезная строительная компания. Мы также создаем рабочие места, например, в этом году, только в Гудаури, в сфере сервиса мы обеспечили работой 150 человек, где вместе с местными работают и приезжие. Это хороший показатель.

— Для увеличения количества туристов очень важно иметь качественный сервис обслуживания, но у нас все еще есть серьезные недостатки в этом плане…

— К сожалению, у нас нет образовательных центров в этой сфере, где желающие могли бы получить хорошее образование. В Les Roches Global Hospitality Shcool, где я училась, любой, кто намерен стать менеджером большой гостиницы или ресторана, должен пройти все этапы, начиная с самого элементарного, чтобы знать, как функционируют гостиницы. Многое зависит от образования, надеюсь, частный сектор восполнит пробел и подумает о создании профессиональных центров для повышения квалификации. Правда, туризм в Грузии пока молодой бизнес, но с другой стороны, у нас есть великолепный шанс, привлечь туристов и дать им незабываемые впечатления — уехав, они должны вспоминать о Грузии с восторгом и желанием, непременно вернуться. Для этого нам нужно четко усвоить, что клиент всегда прав, т.е. ориентироваться на сервис. К счастью, молодое поколение понимает, что сфера услуг должна развиваться и соответствовать международным стандартам.

— У тебя большой опыт работы в разной сфере и хорошо знаешь о недостатках. Какие, по твоему, изменения надо провести в первую очередь?

— Если мы говорим об организационных вопросах управления для процветания бизнеса, то здесь определяющее значение имеет наличие профессиональных кадров в любой сфере. Я всегда работаю с профессионалами и вся моя команда разделяет те ценности и ту стратегию, которых придерживается наша компания. Любая организация должна думать о развитии кадровой политики, профессиональном росте персонала, так как кадры — основное звено успешного бизнеса.

Не менее важное значение имеет корпоративная культура, структура и методы управления. Есть авторитарная форма и есть компании, где работают командным методом. Я сторонник второго варианта, более демократичного, когда у персонала есть возможности развития и карьерного роста. Грузия сегодня находится на стадии трансформации, мы идем от такого наследия, когда инициатива было наказуема и все идеи, скорее приказы, исходили только сверху, от начальника. Стиль работы современной компании должен мотивировать сотрудников на свободное мышление и неординарный подход решения проблем. И здесь многое зависит от менеджера, который создает креативную команду и внедряя подобную культуру, мотивирует сотрудников на проявление своего потенциала.

— Твое поколение стремится сделать Грузию благополучной страной. Рассматриваете ли возможность, привлечь наших граждан, жителей Абхазии и Цхинвальского региона /т.н. Южная Осетия /, как потенциальных кадров, которые свободно могли бы приезжать в любые регионы Грузии для учебы и работы?

— Я не против. Думаю, с грузинской стороны нет каких-то преград, да, понятно, была война, с обеих сторон есть погибшие, боль, обида… Столько лет прошло, хотя и сегодня у нас много необустроенных беженцев, без жилья, но мы состоялись как государство и стремимся стать преуспевающей страной. Мы почти преодолели ненависть, хотя еще далеки друг от друга. Они свободно могут приехать работать, учиться, на лечение и так приезжают. Если когда-нибудь появится возможность вернуться или работать в Абхазии, я не откажусь — это одно из лучших мест для туристического бизнеса.

— Планируешь открыть свой бизнес в перспективе?

— Не исключаю, но сегодня я настолько занята своей работой, что пока не думала об этом.

— А работать со студентами?

— Пока нет, но в будущем — возможно.

— И последний, традиционный вопрос — какие свойства характера нужно выработать для достижения успеха?

— Если хочешь чего-то достичь, надо постоянно стремиться к поставленной задаче. Я не знаю никого, кто бы достигнув цели, не продолжал двигаться вперед и оставался таким же успешным. Для меня успех выражается в постоянном развитии, движении. Я бы выделила несколько, которым я следую на протяжении всей моей сознательной жизни: 1. Дисциплинированность, стараюсь не расслабляться. 2. Целеустремленность — следовать и выполнять поставленные задачи. 3. Ответственность. 4. Перспективное видение бизнеса. 5. Умение оперативно принимать решения.