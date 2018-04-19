Пожар в ресторане в Тбилиси ликвидирован

Сотрудникам пожарной службы и спасателям удалось потушить пожар в грузинском ресторане «Мачахела», возникший вечером в четверг, 19 апреля. Об этом СМИ сообщили представители Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями.

Известный ресторан «Мачахела» находится в туристической зоне Тбилиси . По словам очевидцев, всех посетителей эвакуировали сразу после возникновения пожара. В настоящее время правоохранители устанавливают причины возгорания. В борьбе с огнем участвовали более 15 пожарных бригад.

По предварительной информации, общая площадь пожара составила порядка 170 квадратных метров. Огонь вспыхнул на третьем этаже здания вечером в четверг, передает РИА Новости

На территории, прилегающей к ресторану, все еще действуют ограничения для пешеходного и автомобильного движения.