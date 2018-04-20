В ПА ОБСЕ власти и оппозицию в Армении призвали к диалогу

"Я приветствую гражданское участие людей, которые пользуются своим правом на свободу выражения мнения посредством мирного протеста", — говорится в заявлении Амора.

Он отметил, что власти должны уважать это право. «Я принимаю к сведению сообщения о случаях чрезмерного применения силы. В то же время, я напоминаю, что право на мирный протест не позволяет демонстрантам силовыми методами проникать в здания и нарушать их нормальную жизнедеятельность», — отметил глава комитета.

Он призвал все стороны проявить сдержанность и вернуться к конструктивному диалогу. «В этом контексте свобода печати имеет первостепенное значение, и журналистов следует защищать от любых формы насилия», — говорится в заявлении.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.