Ещё
Президент Армении в связи с митингами оппозиции призвал стороны к диалогу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Армении в связи с митингами оппозиции призвал стороны к диалогу 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: ИА Regnum
ЕРЕВАН, 19 апр — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян, комментируя акции протеста оппозиции в Ереване, призвал стороны к диалогу.
Глава государства заявил, что в стране существует много социально-экономических проблем, требующих скорейшего решения. По его мнению, единственный выход из сложившейся ситуации — диалог, терпимость и умение выслушать друг друга. Он отметил, что в последние дни тысячи граждан страны, большая часть которой — учащаяся молодежь, митингами и шествиями выдвигают требования властям.
"Молодые люди — наш завтрашний день, будущие солдаты, ученые и инженеры, политические деятели и государственные чиновники, их мнение нужно уважать", — приводит слова Саркисяна агентство «Арменпресс».
Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.
Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства
РИА Новости: последние новости
Семь дней протестов в Армении: оппозиция не теряет надежды Премьер Армении пообещал никогда не ограничивать права и свободы граждан Центробанк Турции вывел из США свой золотой запас
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция вывела золотой запас из США193
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300342
Путин инициировал важное совещание96
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть25
Первый легальный бордель открывается в России359
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:51
Отравление помогло Михалкову избежать позора
Шоу-бизнес
03:29
Кремль отреагировал на визовую блокаду США
Политика
04:54
Путин инициировал важное совещание
Политика Армия
03:48
Как «Мавроди в юбке» ограбила Пугачеву
Шоу-бизнес
27:01
В Госдуме предложили наказывать за исполнение антироссийских санкций
США Политика
00:54
Замминистра экономики КНДР посетит Россию
Азия В мире
03:37
Медведев уволил торгпреда РФ в США
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение