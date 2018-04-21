Премьер Армении призвал оппозицию сесть за стол переговоров

ЕРЕВАН , 21 апреля. / ТАСС /. Премьер-министр Армении Серж Саргсян призвал лидера оппозиции Никола Пашиняна сесть за стол переговоров. Об этом говорится в заявлении, с которым глава правительства республики выступил в субботу.

"Глубоко озабочен разворачивающимися внутриполитическими событиями", — отметил премьер. «С целью избежать необратимых последствий, призываю Никола Пашиняна сесть за стол политического диалога и переговоров», — говорится в заявлении.

Массовые митинги начались в Ереване и других городах Армении в понедельник в связи с выдвижением кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, против чего выступала оппозиция. Во вторник парламент Армении избрал Саргсяна премьером. В четверг оппозиционеры пытались сорвать заседание нового кабмина, блокируя подступы к правительственным зданиям, проведя днем шествие по улицам Еревана, а вечером — митинг, в котором приняли участие порядка 3 тыс. человек.