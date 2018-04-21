Оползень разрушил дома и дороги в Грузии

В Западной Грузии и Аджарии таяние снега спровоцировало оползни. В высокогорных селах разрушены дома, размыты дороги, передает корреспондент «МИР 24» Диана Иоселиани.

В села Диакниси, Кокотаури и Хелвачаури попасть можно с трудом. Единственный мост, соединяющий эти населенные пункты с центральной магистралью, почти разрушен. Там сошел оползень.

«Временно мы подложили доски, опоры, но это не поможет. Мост уже не только не надежен, он еще и опасен. Автомобиль может провалиться в реку. Пострадают люди», — говорит житель Аджарии Лексо Абесадзе.

В поселке, расположенном в нескольких километрах от моста, картина не лучше. Дом, вокруг которого был приусадебный участок, теперь на краю пропасти. От сильного ветра без крыши осталась деревянная молельня. Все произошло на рассвете, когда местные жители еще спали.

«Фрагменты крыши слетали с молельни и падали прямо на наш дом. А когда откололся кусок горы, мы думали, что и нас завалит землей и снесет вниз», — говорит местный житель Отар Беридзе.

Талая вода усугубила ситуацию на дорогах. На центральной магистрали огромные ямы. Эта дорога транзитная. Она связывает Батуми с юго-восточной Грузией . По трассе транспорт направляется к грузино-турецкой и грузино-армянской границам.

«Сейчас у нас самый сложный период. Необходимо оценить масштаб работ, чтобы составить смету и приступить к восстановлению. Мы понимаем, что людям очень сложно жить в таких условиях», — говорит руководитель дорожной службы Илья Нахуцришвили.

По оценкам экспертов, работы по восстановлению магистрали обойдутся в шесть миллионов долларов. Кроме того, планируется отремонтировать и дороги, ведущие к высокогорным селам.

Восстановительные работы должны завершиться к концу мая. В это время в Аджарии стартует туристический сезон.

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