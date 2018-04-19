Ещё
В Ереване трое пострадавших при столкновениях находятся в больницах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ереване трое пострадавших при столкновениях находятся в больницах 

РИА Новости 5 часов назад
ЕРЕВАН, 19 апр — РИА Новости. Трое пострадавших в ходе акции против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна в Ереване остаются в больницах, сообщили в четверг в пресс-службе Минздрава республики.
"В данный момент в больницах остаются трое пострадавших граждан. Двое из них продолжают лечение с 16 апреля (после стычки с демонстрантов с полицией у здания парламента — ред.). Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Третий пострадавший сегодня принят в медцентр «Святого Григора Просветителя», у него диагностирован ушиб теменной части головы", — говорится в сообщении.
Ранее в медцентр «Святого Григора Просветителя» поступил журналист Тирайр Мурадян. Сам Мурадян сообщил, что пострадал во время акции протеста у здания правительства в Ереване.
Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.
Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.
РИА Новости: последние новости
В Ереване оппозиция перенесет митинг к зданию правительства Лидер акции протеста в Ереване заявил о начале блокады госзданий Ситуация в Гюмри, где были стычки с митингующими, находится под контролем
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300342
Российским морякам удалось сбежать с Украины107
Болгария: спасибо России, но…211
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца202
Первый легальный бордель открывается в России265
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение