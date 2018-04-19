В Гюмри начались акции протеста оппозиции 

ЕРЕВАН, 19 апреля. /ТАСС/. Демонстрации оппозиции начались в четверг в армянском городе Гюмри.
Как сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе мэрии города, ситуация находится под контролем.
"Сейчас в городе все спокойно, демонстрация проходит на площади Вардананц, полиция все держит под контролем", — отметили в пресс-службе. По сведениям корреспондента ТАСС, на площади собрались около ста митингующих, улицы в городе открыты, полиция оцепила район.
В двух других крупных городах Армении — в Ванадзоре и Капане — демонстраций и акций протеста не наблюдаются.
В Ереване в четверг продолжаются массовые акции протеста радикальной оппозиции. Утром участники акций попытались блокировать здание правительства Армении, где должно состояться первое заседание нового кабмина страны под председательством премьера Сержа Саргсяна. Полиция задержала 30 активистов.