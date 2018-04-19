В Гюмри начались акции протеста оппозиции

Как сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе мэрии города, ситуация находится под контролем.

"Сейчас в городе все спокойно, демонстрация проходит на площади Вардананц, полиция все держит под контролем", — отметили в пресс-службе. По сведениям корреспондента ТАСС, на площади собрались около ста митингующих, улицы в городе открыты, полиция оцепила район.

В двух других крупных городах Армении — в Ванадзоре и Капане — демонстраций и акций протеста не наблюдаются.