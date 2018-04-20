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Журналист, ранее госпитализированный в Ереване, заявил о своем задержании
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Журналист, ранее госпитализированный в Ереване, заявил о своем задержании 

РИА Новости 2 часа назад
ЕРЕВАН, 19 апр — РИА Новости. Журналист Тирайр Мурадян, пострадавший накануне во время акции протеста против избрания премьер-министра Сержа Саргсяна, заявил о своем задержании полицейскими; в полиции заявили, что с ним провели беседу и отпустили.
В четверг Мурадян сообщил журналистам, что на него напали люди в гражданской одежде во время акции протеста у правительственного здания. Врачи диагностировали у него ушибы мягких тканей головы в теменной и височной части. Ранее Следственный комитет сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
"Меня везут в неизвестном направлении", — сообщил Мурадян на своей странице в Facebook. Во время задержания он вел он-лайн репортаж с места акции протеста на автотрассе Ереван-Абовян.
Начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Эдгар Джаноян сообщил РИА Новости, что Мурадяна в отделение не доставляли, просто побеседовали и отпустили.
Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.
Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.
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