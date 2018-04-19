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С места протестов в Ереване госпитализировали журналиста с ушибами головы
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С места протестов в Ереване госпитализировали журналиста с ушибами головы 

РИА Новости 2 часа назад
ЕРЕВАН, 19 апр — РИА Новости. Журналист Тирайр Мурадян госпитализирован с места протестов в Ереване в медцентр «Св. Григоря Просветителя» с ушибами головы, сообщил заведующий реабилитационным отделением лечебного учреждения Самвел Карапетян.
"У него диагностированы ушибы мягких тканей головы — в районе темени и виска. Пострадавший должен оставаться в больнице несколько часов", — сказал Карапетян журналистам.
Сам Мурадян сообщил репортерам, что на него напали люди в гражданской одежде во время акции протеста у правительственного здания в Армении.
Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.
Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.
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