Конкуренция за право проведения «ЭКСПО-2025» не повлияет на отношения России и Азербайджана

Екатеринбурге в шестой раз открылся туристический форум «Большой Урал» и новая выставка UralTravelMarket. Партнерами мероприятия выступило генконсульство Азербайджана в Екатеринбурге.

«Мы в честной конкурентной борьбе определим, кто достоин принять ЭКСПО-2025. Эта работа служит только развитию инфраструктуры, коммуникаций и добрососедских отношений. Тот результат, который будет получен, не в коем случае не может и не должен повлиять на наши очень добрые отношения», — сказал Алексей Орлов.