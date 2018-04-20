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Конкуренция за право проведения «ЭКСПО-2025» не повлияет на отношения России и Азербайджана
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Конкуренция за право проведения «ЭКСПО-2025» не повлияет на отношения России и Азербайджана 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Екатеринбурге в шестой раз открылся туристический форум «Большой Урал» и новая выставка UralTravelMarket. Партнерами мероприятия выступило генконсульство Азербайджана в Екатеринбурге.
Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов в разговоре с корреспондентом «ФедералПресс» отметил, что конкуренция Екатеринбурга (Россия) и Баку (Азербайджан) за право проведения ЭКСПО-2025 не должна быть помехой на пути развития туризма.
«Мы в честной конкурентной борьбе определим, кто достоин принять ЭКСПО-2025. Эта работа служит только развитию инфраструктуры, коммуникаций и добрососедских отношений. Тот результат, который будет получен, не в коем случае не может и не должен повлиять на наши очень добрые отношения», — сказал Алексей Орлов.
Напомним, за право проведения всемирной выставки ЭКСПО-2025 сейчас борются Екатеринбург (Россия), Баку (Азербайджан) и Осака (Япония).
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