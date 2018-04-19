Россельхознадзор вернул в Армению партии мяса, рыбы и сыра, выявленных в Домодедово

«Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям в пассажирском терминале международного аэропорта Домодедово было приостановлено оформление партии мяса (баранина и говядина), рыбы и сыра общим весом 99 кг, поступивших из Армении», — говорится в сообщении.

Как уточняется, при проведении пограничного ветеринарного контроля установлено отсутствие ветеринарного сертификата.

«Оформлен возврат подконтрольной продукции», — резюмировали в ведомстве.