Россельхознадзор вернул в Армению партии мяса, рыбы и сыра, выявленных в Домодедово 

Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям вернуло в Армению продукцию животного происхождения, выявленную в аэропорту Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям в пассажирском терминале международного аэропорта Домодедово было приостановлено оформление партии мяса (баранина и говядина), рыбы и сыра общим весом 99 кг, поступивших из Армении», — говорится в сообщении.
Как уточняется, при проведении пограничного ветеринарного контроля установлено отсутствие ветеринарного сертификата.
«Оформлен возврат подконтрольной продукции», — резюмировали в ведомстве.