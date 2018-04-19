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В Ереване задерживают протестующих
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В Ереване начали задерживать протестующих 

Деловая газета «Взгляд» 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
В центре Еревана были задержаны несколько участников акции протеста против избрания премьером Армении Сержа Саргсяна, полиция вывела одного из организаторов акции, депутата парламента Никола Пашиняна, попытавшегося перекрыть движение на одной из улиц.
В четверг утром полиция оттеснила протестантов от правительственного здания, несколько человек были задержаны, передает РИА «Новости». Пашинян вместе с соратниками попытался перекрыть одну из улиц, но полицейские сопроводили их на тротуар.
Замначальника полиции Еревана полковник Валерий Осипян предложил Пашиняну покинуть территорию у правительственного здания. Сообщилось также, что Пашинян с группой сторонников, взяв друг друга под руку, заблокировали подход к дому правительства с тыла, передает ТАСС. Полиция разогнала эту акцию. Протестанты собирались заблокировать вход в правительственное здание, чтобы сотрудники не смогли пройти на работу.
В четверг в Ереване пройдет первое заседание нового правительства страны под председательством премьера Сержа Саргсяна.
Кроме того, сообщалось, что полиция оттесняет участников акции протеста. Правоохранители выставили оцепление и открыли коридор для сотрудников министерств. Пашинян, возглавляющий акции протеста, заявил, что его сторонники будут избегать столкновений с полицией. «Наша тактика будет мобильной. Мы должны исключить столкновения с полицией, если где-то вероятность столкновений будет расти, мы переместимся в другое место, и так далее», — сказал Пашинян. Напомним, в понедельник в Ереване началась массовая акция протеста против выдвижения Сержа Саргсяна в премьеры Армении. По мнению политологов, в случае победы уличной оппозиции Армения займет враждебную позицию по отношению к России.
Саргсяна избрали премьер-министром страны, несмотря на акции протеста.
Во вторник ночью после того, как полиция начала освобождать улицы от демонстрантов, группа молодых людей в медицинских масках устроила драку с полицейскими, разгромила витрины магазинов, сломала светофоры и дорожные знаки.
В среду оппозиционные активисты снова закрыли ряд центральных улиц Еревана, протестующие блокировали все подступы к площади Франции, начали строить заграждения.
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