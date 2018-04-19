В Ереване задерживают протестующих

В Ереване начали задерживать протестующих

В центре Еревана были задержаны несколько участников акции протеста против избрания премьером Армении Сержа Саргсяна , полиция вывела одного из организаторов акции, депутата парламента Никола Пашиняна, попытавшегося перекрыть движение на одной из улиц.

В четверг утром полиция оттеснила протестантов от правительственного здания, несколько человек были задержаны, передает РИА «Новости» . Пашинян вместе с соратниками попытался перекрыть одну из улиц, но полицейские сопроводили их на тротуар.

Замначальника полиции Еревана полковник Валерий Осипян предложил Пашиняну покинуть территорию у правительственного здания. Сообщилось также, что Пашинян с группой сторонников, взяв друг друга под руку, заблокировали подход к дому правительства с тыла, передает ТАСС . Полиция разогнала эту акцию. Протестанты собирались заблокировать вход в правительственное здание, чтобы сотрудники не смогли пройти на работу.

В четверг в Ереване пройдет первое заседание нового правительства страны под председательством премьера Сержа Саргсяна.

Кроме того, сообщалось, что полиция оттесняет участников акции протеста. Правоохранители выставили оцепление и открыли коридор для сотрудников министерств. Пашинян, возглавляющий акции протеста, заявил, что его сторонники будут избегать столкновений с полицией. «Наша тактика будет мобильной. Мы должны исключить столкновения с полицией, если где-то вероятность столкновений будет расти, мы переместимся в другое место, и так далее», — сказал Пашинян. Напомним, в понедельник в Ереване началась массовая акция протеста против выдвижения Сержа Саргсяна в премьеры Армении. По мнению политологов, в случае победы уличной оппозиции Армения займет враждебную позицию по отношению к России

Саргсяна избрали премьер-министром страны, несмотря на акции протеста.

Во вторник ночью после того, как полиция начала освобождать улицы от демонстрантов, группа молодых людей в медицинских масках устроила драку с полицейскими, разгромила витрины магазинов, сломала светофоры и дорожные знаки.