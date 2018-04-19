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Полиция Еревана попросила журналистов не мешать обеспечению безопасности
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Полиция Еревана попросила журналистов не мешать обеспечению безопасности 

РИА Новости 2 часа назад
ЕРЕВАН, 19 апр — РИА Новости. Полиция заявила, что гарантирует безопасность журналистов и сохранность их техники, если репортеры будут находиться на безопасном расстоянии от участников протестов против премьер-министра Сержа Саргсяна в Ереване.
"Полиция осуществляет мероприятие по пресечению нарушений общественного порядка и просит вас сохранять разумное расстояние от места проведения собрания, чтобы не препятствовать выполнению полицейскими своих профессиональных обязанностей. При уважении просьбы ваша безопасность и сохранность имущества будут по возможности гарантированы", — говорится в заявлении.
Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.
Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.
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