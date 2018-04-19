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Президент Кыргызстана отправил в отставку правительство
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Президент Кыргызстана отправил в отставку правительство 

Мир24 2 часа назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку кабинет министров республики во главе с премьер-министром Сапаром Исаковым, сообщает в четверг пресс-служба главы государства.
«Президент одобрил принятое ранее парламентом решение о выражении недоверия правительству и подписал указ об отставке кабинета министров», — отметили в пресс-службе.
Напомним, ранее сегодня парламент (Жогорку Кенеш) Кыргызстана выразил недоверие составу действующего правительства, возглавляемого премьер-министром Сапаром Исаковым. В ходе голосования это решение поддержал 101 депутат, против высказались пять человек.
Действующий состав правительства приступил к работе в августе прошлого года. Сапар Исаков сменил на посту премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, который в октябре 2017 года был избран главой республики.
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