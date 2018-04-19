Усилена охрана дома правительства Армении, где пройдет заседание кабмина 

ЕРЕВАН, 19 апреля. /ТАСС/. Силы полиции усилили охрану Дома правительства Армении в Ереване. Солдаты в касках и со щитами окружили комплекс правительственных зданий на центральной в столице площади Республики.
Действиями своих подчиненных руководит заместитель начальника полиции, командующий войсками полиции Армении генерал-лейтенант Левон Ераносян. На перекрестках дежурят наряды дорожной полиции на автомашинах.
Усиленные меры вызваны тем, что протестное движение в Ереване в среду объявило о своем намерении блокировать Дом правительства, где в четверг традиционно проходит заседание кабинета министров. Нынешнее заседание особенно тем, что его впервые проведет Серж Саргсян, 9 апреля завершивший 10-летнее пребывание на посту президента Армении и во вторник назначенный премьер-министром республики.
Выступая против этого назначения, радикальная оппозиция проводит акции протеста. Ее руководитель — депутат парламента Армении Никол Пашинян — призвал своих сторонников с утра устроить осаду и других правительственных зданий, чтобы сотрудники министерств и ведомств не смогли пройти на работу. Сам Пашинян уже прибыл на площадь Республики и беседует с заместителем начальника управления полиции по Еревану полковником полиции Валерием Осипяном, в чем на месте убедился корр. ТАСС.