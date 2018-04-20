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В малом центре Еревана лидер протестов попытался заблокировать улицу
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В малом центре Еревана лидер протестов попытался заблокировать улицу 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: Sputnik Молдова
ЕРЕВАН, 20 апр — РИА Новости. Армянский оппозиционный депутат Никол Пашинян, возглавляющий акции против назначения премьер-министром страны экс-президента Сержа Саргсяна, пытается в эти минуты заблокировать улицу Гюлбенкяна в малом центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.
Пашинян пытался закрыть дорогу эвакуатору, который вывез оставленную на проезжей части машину. Он призвал водителей оставлять автомобили на улице и отойти на 100 метров. Полиция просит депутата не препятствовать транспортному сообщению.
Ранее Пашинян заявил, что начинает операцию по блокированию дорог грузовиками. Он отметил, что если план удастся, то до завершения «бархатной революции» останется несколько дней.
Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.
Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.
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