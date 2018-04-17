В Ереване оппозиция призвала граждан не идти на работу

Ереване оппозиция заблокировала ряд улиц и перекрестков в центре города. На площади около здания парламента установлены палатки и дровяные печи, здесь же готовят и раздают еду.

Накануне полиция применила спецсредства для разгонга митингующих, пытавшихся прорваться через колючую проволоку к зданию парламента. Во вторник с утра происходят стычки между оппозиционерами и спешащими на работу горожанами.