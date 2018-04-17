Ещё
В Ереване оппозиция призвала граждан не идти на работу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ереване оппозиция призвала граждан не идти на работу 

Российская Газета 17 апреля 2018
В Ереване оппозиция заблокировала ряд улиц и перекрестков в центре города. На площади около здания парламента установлены палатки и дровяные печи, здесь же готовят и раздают еду.
Накануне полиция применила спецсредства для разгонга митингующих, пытавшихся прорваться через колючую проволоку к зданию парламента. Во вторник с утра происходят стычки между оппозиционерами и спешащими на работу горожанами.
"Сегодня у нас нет никаких дел, блокируйте улицы, перекрестки, начните всеобщую забастовку", — с таким призывом выступил лидер оппозиционеров Никол Пашинян.
ТАСС напоминает, что в 12 часов начнется специальное заседание парламента, на котором выберут премьер-министра страны. Единственным кандидатом является лидер правящей Республиканской партии Серж Саргсян.
Российская Газета: последние новости
Молодые люди в масках устроили погром в центре Еревана Серж Саргсян избран премьер-министром Армении В Ереване 46 человек госпитализированы в результате беспорядков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ввел новую меру пресечения168
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля13
Лондон выступил с новым обвинением к России83
Украине пророчат распад285
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение