В Ереване оппозиция призвала граждан не идти на работу 

В Ереване оппозиция заблокировала ряд улиц и перекрестков в центре города. На площади около здания парламента установлены палатки и дровяные печи, здесь же готовят и раздают еду.
Накануне полиция применила спецсредства для разгонга митингующих, пытавшихся прорваться через колючую проволоку к зданию парламента. Во вторник с утра происходят стычки между оппозиционерами и спешащими на работу горожанами.
"Сегодня у нас нет никаких дел, блокируйте улицы, перекрестки, начните всеобщую забастовку", — с таким призывом выступил лидер оппозиционеров Никол Пашинян.
ТАСС напоминает, что в 12 часов начнется специальное заседание парламента, на котором выберут премьер-министра страны. Единственным кандидатом является лидер правящей Республиканской партии Серж Саргсян.