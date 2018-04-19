Президент Армении в связи с митингами оппозиции призвал стороны к диалогу

Глава государства заявил, что в стране существует много социально-экономических проблем, требующих скорейшего решения. По его мнению, единственный выход из сложившейся ситуации — диалог, терпимость и умение выслушать друг друга. Он отметил, что в последние дни тысячи граждан страны, большая часть которой — учащаяся молодежь, митингами и шествиями выдвигают требования властям.

"Молодые люди — наш завтрашний день, будущие солдаты, ученые и инженеры, политические деятели и государственные чиновники, их мнение нужно уважать", — приводит слова Саркисяна агентство «Арменпресс».

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства