В Ереване оппозиция блокировала одно из зданий правительства 

ЕРЕВАН, 18 апреля. /ТАСС/. Участники акций оппозиции в Ереване блокировали входы в одно из зданий правительства, в котором размещены министерства юстиции, образования и науки, культуры. Собравшиеся снаружи несколько сотен человек скандируют антиправительственные лозунги.
"Ни одной автомашине или другому имуществу не должен быть нанесен ущерб, среди нас не должно быть людей в масках", — заявил руководитель акции — депутат парламента Армении Никол Пашинян, выступление которого показали оппозиционные интернет-сайты. Оппозиционер потребовал от своих сторонников «уважительного уважения к полицейским и сотрудникам министерств».