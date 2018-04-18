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В Ереване оппозиция блокировала одно из зданий правительства
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В Ереване оппозиция блокировала одно из зданий правительства 

ТАСС 9 часов назад
ЕРЕВАН, 18 апреля. /ТАСС/. Участники акций оппозиции в Ереване блокировали входы в одно из зданий правительства, в котором размещены министерства юстиции, образования и науки, культуры. Собравшиеся снаружи несколько сотен человек скандируют антиправительственные лозунги.
"Ни одной автомашине или другому имуществу не должен быть нанесен ущерб, среди нас не должно быть людей в масках", — заявил руководитель акции — депутат парламента Армении Никол Пашинян, выступление которого показали оппозиционные интернет-сайты. Оппозиционер потребовал от своих сторонников «уважительного уважения к полицейским и сотрудникам министерств».
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 Ещё 7 источников 
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