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Противники Саргсяна проводят митинг на площади Республики в Ереване
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Противники Саргсяна проводят митинг на площади Республики в Ереване 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
ЕРЕВАН, 19 апр — РИА Новости. Противники избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьера страны проводят митинг на площади Республики в центре Еревана.
Ранее организатор акции, депутат Никол Пашинян обещал парализовать работу госорганов Армении. В четверг со своими сторонниками он попытался перекрыть входы в правительственное здание, однако полиция оттеснила протестующих. Ранее Пашинян заявил, что тактика оппозиции будет мобильной. Депутат отметил, что они должны исключить столкновения с полицией.
Несколько тысяч человек, несмотря на дождь, собрались вновь на площади Республики, чтобы принять участие в митинге против избрания Саргсяна.
Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.
Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.
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