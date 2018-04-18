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Премьер Армении пообещал никогда не ограничивать права и свободы граждан
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Премьер Армении пообещал никогда не ограничивать права и свободы граждан 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 18 апр — РИА Новости. Премьер Армении Серж Саргсян, комментируя проходящие в стране митинги против его избрания на пост, заявил, что никогда не пойдет на ограничение прав и свобод граждан.
"Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.
Права и свободы людей — первостепенны… Речь идет о форме проведения (митингов — ред.), а не ограничении прав. Мы никогда, ни при каких обстоятельства не пойдем на ограничение свобод… Если приоритетные права будут реализованы в рамках логики, то это никак не может препятствовать экономическому развитию. Но когда они становятся несоразмерными, приводят к пробкам в Ереване, то как вы думаете, могут влиять положительно?", — заявил Саргсян в интервью армянской телекомпании «Шант».
Он отметил, что за многие годы, спокойным в Армении был только 2017 год. «В 2017 году не было митингов, туристам и инвесторам можно было спокойно приезжать в страну, за этот год у нас был 7,5% экономический рост. Нам нужно лишь несколько лет, чтобы экономический рост был ощутим для людей», — заявил Саргсян.
Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Сагрсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.
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