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Митингующие в Ереване потребовали ухода Саргсяна с поста премьера Армении
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Митингующие в Ереване потребовали ухода Саргсяна с поста премьера Армении 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Экспресс-газета
ЕРЕВАН, 19 апр — РИА Новости. Лидер оппозиционного движения Никол Пашинян на митинге своих сторонников, проходящем в центре Еревана, потребовал ухода Саргсяна с поста премьера Армении.
В четверг несколько тысяч человек, несмотря на дождь, собрались вновь на площади Республики, чтобы принять участие в митинге против избрания Саргсяна.
"Мы не будем руководствоваться интересами США, Евросоюза или России. Нашей единственной целью будет обслуживание национальных и государственных интересов Армении… Эти интересы требуют ухода Саргсяна с поста премьера", — заявил Пашинян.
Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.
Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.
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