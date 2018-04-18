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ЕС призывает власти Армении к сдержанности
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ЕС призывает власти Армении к сдержанности 

Вести.Ru 59 минут назад
Делегация Европейского союза в Армении выступила с заявлением по поводу акций протеста в стране, напомнив о праве граждан на мирные собрания.
Акции против избрания премьер-министром Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации.
В понедельник митингующие прорывались к зданию парламента, но полиция их оттеснила: пострадали десятки человек. На следующий день демонстранты заявили о начале «бархатной революции», сообщает РИА Новости.
Делегация ЕС заявила, что внимательно следит за процессами, происходящими в Ереване.
"По закону у граждан есть право на мирные собрания. У госорганов есть обязательства по обеспечению общественной безопасности и здоровья граждан путем справедливого и соразмерного применения законов", — говорится в заявлении, распространенном делегацией ЕС.
В документе отмечается, что все стороны должны проявлять сдержанность и ответственность.
Сам Саргсян, комментируя проходящие митинги, заявил, что он никогда не пойдет на ограничение свобод.
"Если приоритетные права будут реализованы в рамках логики, то это никак не может препятствовать экономическому развитию. Но когда они становятся несоразмерными, приводят к пробкам в Ереване, то как вы думаете, могут влиять положительно?", — заявил Саргсян в интервью армянской телекомпании «Шант».
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