Армянские хакеры в течение года грабили жителей оккупированных земель Азербайджана

БАКУ , 18 апр — Sputnik . Группа хакеров, воровавшая крупные суммы денег со счетов граждан при помощи компьютерной техники, была обезврежена Службой национальной безопасности Армении , сообщает Sputnik Армения.

Как говорится в сообщении пресс-службы СНБ, в течение 2017-2018 годов члены преступной группировки, изучив личные данные 26 жителей Нагорного Карабаха — оккупированного региона Азербайджана — в соцсети odnoklassniki.ru, на имя их родственников, проживающих за рубежом, открыли фейковые странички, попросив денег.

Доверчивые жители отправили злоумышленникам данные со своих банковских карточек, тем самым угодив в ловушку преступников.

В настоящее время по факту задержаны пять человек, принимаются оперативно-розыскные меры по выявлению всех деталей преступления и задержанию возможных соучастников.