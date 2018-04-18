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Армянские хакеры в течение года грабили жителей оккупированных земель Азербайджана
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Армянские хакеры в течение года грабили жителей оккупированных земель Азербайджана 

Sputnik Азербайджан 29 минут назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 18 апр — Sputnik. Группа хакеров, воровавшая крупные суммы денег со счетов граждан при помощи компьютерной техники, была обезврежена Службой национальной безопасности Армении, сообщает Sputnik Армения.
Как говорится в сообщении пресс-службы СНБ, в течение 2017-2018 годов члены преступной группировки, изучив личные данные 26 жителей Нагорного Карабаха — оккупированного региона Азербайджана — в соцсети odnoklassniki.ru, на имя их родственников, проживающих за рубежом, открыли фейковые странички, попросив денег.
Доверчивые жители отправили злоумышленникам данные со своих банковских карточек, тем самым угодив в ловушку преступников.
В настоящее время по факту задержаны пять человек, принимаются оперативно-розыскные меры по выявлению всех деталей преступления и задержанию возможных соучастников.
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