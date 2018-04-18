Сенатор: Мы имеем возможность наблюдать, как творится «рукодельная революция»

«Сегодня мы имеем возможность наблюдать, как творится «рукодельная революция», заявил он.

При этом Климов подчеркнул, что все происходящее в Армении — это дело армянского общества, но стоит и понимать, сколько раз подобным образом в мире меняли власть.

Противники же Саргсяна хотят сближения с НАТО , уверен сенатор. Он также заметил в протестах в стране «заморские ушки».

«Те заморские ребята, которым не нравится политика Армении, заинтересованы в росте неразберихи в республике, в смене власти. Они сделают все возможное, чтобы оседлать эту протестную волну и попытаться выхватить Армению из числа тех государств, которые думают о своих национальных интересах, а не интересах Запада», — подчеркнул Климов.

По его словам, в сложившейся ситуации главное, чтобы процесс не выходил за рамки правового поля.

Протесты в Армении начались 13 апреля после того, как стало известно, что на пост премьер-министра страны могут избрать экс-президента Сержа Саргсяна, президентские полномочия которого истекли за четыре дня до этого — 9 апреля. В соответствии с конституционными реформами, принятыми в 2015 году, Армения в 2018 году превратилась в парламентскую республику.