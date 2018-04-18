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Сенатор: Мы имеем возможность наблюдать, как творится «рукодельная революция»
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Сенатор: Мы имеем возможность наблюдать, как творится «рукодельная революция» 

Украина.ру 29 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом в комментарии РИА Новости заявил глава комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
«Сегодня мы имеем возможность наблюдать, как творится «рукодельная революция», заявил он.
При этом Климов подчеркнул, что все происходящее в Армении — это дело армянского общества, но стоит и понимать, сколько раз подобным образом в мире меняли власть.
Климов считает, что премьер-министр Армении Серж Саргсян оказался под прицелом критики, поскольку он «в отличие от Виктора Януковича, усиливает интеграционные процессы с Россией, страна участвует в работе ЕАЭС».
Противники же Саргсяна хотят сближения с НАТО, уверен сенатор. Он также заметил в протестах в стране «заморские ушки».
«Те заморские ребята, которым не нравится политика Армении, заинтересованы в росте неразберихи в республике, в смене власти. Они сделают все возможное, чтобы оседлать эту протестную волну и попытаться выхватить Армению из числа тех государств, которые думают о своих национальных интересах, а не интересах Запада», — подчеркнул Климов.
По его словам, в сложившейся ситуации главное, чтобы процесс не выходил за рамки правового поля.
Протесты в Армении начались 13 апреля после того, как стало известно, что на пост премьер-министра страны могут избрать экс-президента Сержа Саргсяна, президентские полномочия которого истекли за четыре дня до этого — 9 апреля. В соответствии с конституционными реформами, принятыми в 2015 году, Армения в 2018 году превратилась в парламентскую республику.
Противники Саргсяна указывали, что таким образом он планирует остаться у власти после истечения президентских полномочий. В понедельник 16 апреля протестующие попытались пройти к парламенту Армении, однако правоохранители их оттеснили. В результате столкновений пострадали десятки человек. Одним из лидеров протестующих является Никол Пашинян. Он его партия «Гражданский договор» и были основными инициаторами протеста. 17 апреля протестующие объявили о начале «бархатной революции» в стране. В тот же день парламент избрал Саргсяна премьер-министром Армении.
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