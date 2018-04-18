В протестных акциях в Армении видны «заморские ушки», заявил сенатор

"Сегодня мы имеем возможность наблюдать, как творится «рукодельная революция», — сказал парламентарий. Он отметил, что все происходящее в республике — это дело армянского общества. «Но надо понимать, сколько таким способом в мире осуществлялась смена власти», — добавил он.

Противники Саргсяна видят в нем те приоритеты, которые не отвечают их интересам и, в частности, нежелание сближаться с НАТО

По мнению парламентария, «в протестных акциях в Армении видны заморские ушки». «Те заморские ребята, которым не нравится политика Армении, заинтересованы в росте неразберихи в республике, в смене власти. Они сделают все возможное, чтобы оседлать эту протестную волну и попытаться выхватить Армению из числа тех государств, которые думают о своих национальных интересах, а не интересах Запада», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что главное — чтобы процесс не выходил за рамки правового поля.

Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.