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В протестных акциях в Армении видны «заморские ушки», заявил сенатор
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В протестных акциях в Армении видны «заморские ушки», заявил сенатор 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Протестные акции в Армении очень похожи на сценарии «рукодельных революций», в них наблюдаются «заморские ушки», заявил РИА Новости в среду глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Сегодня мы имеем возможность наблюдать, как творится «рукодельная революция», — сказал парламентарий. Он отметил, что все происходящее в республике — это дело армянского общества. «Но надо понимать, сколько таким способом в мире осуществлялась смена власти», — добавил он.
По словам Климова, Серж Саргсян оказался под прицелом оппонентов, потому «что он, в отличие от Виктора Януковича, усиливает интеграционные процессы с Россией, страна участвует в работе ЕАЭС».
Противники Саргсяна видят в нем те приоритеты, которые не отвечают их интересам и, в частности, нежелание сближаться с НАТО.
По мнению парламентария, «в протестных акциях в Армении видны заморские ушки». «Те заморские ребята, которым не нравится политика Армении, заинтересованы в росте неразберихи в республике, в смене власти. Они сделают все возможное, чтобы оседлать эту протестную волну и попытаться выхватить Армению из числа тех государств, которые думают о своих национальных интересах, а не интересах Запада», — сказал парламентарий.
Он подчеркнул, что главное — чтобы процесс не выходил за рамки правового поля.
Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.
Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.
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