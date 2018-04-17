В Армении в здании парламента усилен режим безопасности

В здании парламента Армении усилен режим безопасности, все входы и выходы контролируют сотрудники полиции.

Об этом сообщает Sputnik Армения.

Отмечается, что колючей проволокой заблокированы все подъездные пути к парламенту.

Ранее сообщалось, что полиция Армении потребовала от организатора акции протеста в центре Еревана прекратить собрание и предупредила о возможности применения спецсредств.

Как стало известно, в результате столкновения демонстрантов и полиции в центре Еревана 16 апреля госпитализированы 46 человек.