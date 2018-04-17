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В Армении в здании парламента усилен режим безопасности
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В Армении в здании парламента усилен режим безопасности 

RT на русском 17 апреля 2018
В здании парламента Армении усилен режим безопасности, все входы и выходы контролируют сотрудники полиции.
Об этом сообщает Sputnik Армения.
Отмечается, что колючей проволокой заблокированы все подъездные пути к парламенту.
Ранее сообщалось, что полиция Армении потребовала от организатора акции протеста в центре Еревана прекратить собрание и предупредила о возможности применения спецсредств.
Как стало известно, в результате столкновения демонстрантов и полиции в центре Еревана 16 апреля госпитализированы 46 человек.
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