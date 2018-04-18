Врач рассказал, как будет работать полис ОМС для граждан Абхазии в России

СУХУМ, 18 апр — РИА Новости . Жителям Абхазии при необходимости окажут медицинскую помощь в любой точке России , сказал в интервью Sputnik Абхазия экс-министр здравоохранения республики, ныне хирург-травматолог Гулрыпшской центральной районной больницы Андзор Гоов, комментируя предоставления гражданам страны полисов обязательного медицинского страхования.

"Экстренная помощь оказывается там, где гражданин находится, если он заболел, то ему окажут помощь в любой точке России, где он оказался", — добавил он.

Пациенты имеют право выбора места лечения, это касается и тех заболеваний, которые можно вылечить в республике, подчеркнул экс-министр здравоохранения.

"Но при этом опасения, что все уедут лечиться в Россию, не обоснованы. В Абхазии неплохие врачи, они оказывают помощь на должном уровне, наши больницы оснащены оборудованием не хуже, чем российские, поэтому я не думаю, что такой большой отток будет, доверие к нашим врачам есть", — сказал Гоов.

Он добавил, что в базовые программы полиса медицинского страхования входит обеспечение необходимой медицинской помощью граждан Российской Федерации, которые проживают на территории Абхазии.

Что же касается планового порядка предоставления медицинской помощи, пациенты должны проходить обследование в Абхазии и затем по направлению лечиться на территории России.

"Ближайший наш пункт — это Краснодарский край , но пациенты могут направляться в Москву Санкт-Петербург и другие города в зависимости от того, какая клиника возьмет пациента для оказания ему медицинской помощи", — подчеркнул Гоов.

Врач напомнил, что на территории Абхазии будут открыты семь пунктов по выдаче полисов обязательного медицинского страхования.

"Пункты будут расположены при районных больницах, ремонт в них уже сделан, они оснащены мебелью, а оборудование, компьютеры привезут страховые компании, которые будут здесь работать, такая договоренность была", — рассказал он.

Пункты по выдаче полисов обязательного медицинского страхования будут открыты в Сухумской городской поликлинике №1, в Гагрской ЦРБ, в Гудаутской ЦРБ, в Республиканской больнице города Сухум, в Агудзерском госпитале и еще два пункта в Очамчыре и Ткуарчале.

Летом 2017 года на встрече президентов Абхазии и России было подписано Соглашение «О сотрудничестве в области организации страхования граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии, в системе обязательного медицинского страхования России и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях РФ».

В феврале 2018 года Совет Федерации ратифицировал Соглашение с Абхазией, согласно которому российские граждане, постоянно проживающие в республике, смогут пользоваться полисами обязательного медицинского страхования (ОМС) России и получать помощь в медицинских организациях Российской Федерации.

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