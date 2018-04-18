На соединяющей Россию и Грузию дороге построят 9-километровый тоннель

Грузии на одном из сложнейших участков Военно-Грузинской дороги, ведущей в Россию , построят тоннель протяженностью девять километров, который сделает более безопасным и быстрым передвижение автомобилистов.

Тоннель станет частью нового 24-километрового участка Военно-Грузинской дороги, который намерены построить грузинские власти. Строительство тоннеля будет вестись в районе Крестового перевала, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии.

В осенне-зимний период из-за снегопадов и риска схода лавин движение на этом участке часто прекращается или ограничивается. Строительство нового участка позволит решить эту проблему и сделать передвижение безопасным, бесперебойным и более быстрым, отмечают в министерстве. Кроме того, это будет способствовать увеличению потока российских туристов в Грузию, росту товарооборота между двумя странами и развитию транзитного сообщения через Грузию.

Военно-Грузинская дорога — историческое название дороги через Главный Кавказский хребет, соединяющей Владикавказ Северной Осетии и грузинскую столицу Тбилиси . Помимо России и Грузии этой трассой пользуются Армения Турция и другие государства, причем для Армении в последние 25 лет это единственная автодорога, по которой можно попасть в РФ и обратно.

Поздней осенью и зимой во время снегопадов и гололеда движение по трассе в Казбегском районе Грузии зачастую прекращается из-за вероятности схода ледников и лавин. Подобные ЧП, приводившие к гибели людей, имели место в 2007, 2014 и 2016 годах, движение транспорта тогда прекращалось на несколько дней или недель.