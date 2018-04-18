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Ильхам Алиев принес присягу
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Ильхам Алиев принес присягу 

Мир24 1 час назад
Избранный президент Азербайджана Ильхам Алиев приведен в к присяге, сообщает ТАСС.
Алиев принес клятву на конституции и пообещал «при осуществлении полномочий президента соблюдать основной закон Азербайджана, защищать независимость и территориальную целостность государства, достойно служить народу». Он также принес клятву на Коране, обещав, что будет «сохранять верность национально— духовным ценностям и традициям азербайджанского народа».
После этого Алиев начал свою инаугурационную речь.
Инаугурация главы государства проходит в здании Милли меджлиса (парламента) Азербайджана.
На прошедших 11 апреля выборах Алиев был переизбран на четвертый срок. За него проголосвали более 86 избирателей. Алиев будет руководить страной в предстоящие семь лет.
Накануне КС утвердил результаты выборов и объявил Алиева избранным президентом страны.
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