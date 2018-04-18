Картофельный рак поразил поля в Грузии

Грузии аграрии бьют тревогу: картофельный рак поразил сотни сельскохозяйственных угодий на западе страны. По мнению экспертов, грибковое заболевание завезли из соседней Турции . Корреспондент телеканала «МИР 24» Михаил Робакидзе выяснил, как распознать эту болезнь, и опасна ли она для человека.

С наступлением весны на тбилисских рынках появилась молодая картошка. Ее варят, жарят, едят с соусом ткемали и аджикой. Однако в этом году блюда из картофеля удовольствие не из дешевых: из-за запрета на ввоз турецкой продукции цены подскочили.

«Та, что поменьше, стоит два лари, а покрупнее — три-четыре лари. Весь картофель наш, выращен в Грузии», — рассказала продавец Лия Туриашвили.

Полтора доллара за один килограмм — это плата за здоровый продукт. Главный санитарный врач одного из тбилисских рынков проверяет каждую партию картофеля, которую завозят оптовики. Теперь клубни проходят тест и на наличие нитратов, и на заражение раковым грибком.

«Картофельный рак повреждает клубни изнутри. Картофель становится рыхлым, теряет вкусовые качества, а со временем и визуально становится поврежденным. Для человека это заболевание не опасно, однако приобретать такой продукт не рекомендуется», — отметил главный санитарный врач аграрного рынка Ия Джалагания.

В высокогорной Аджарии, где посевной сезон только начинается, фермеры уже жалуются: все клубни поражены, сажать нечего. Признаются, что раньше завозили из приграничных районов Турции. Привлекала низкая цена.

«Мы же не знали, что покупали. Кот в мешке. Только теперь выясняется, что это грибковое заболевание. Посмотрите, плод теряет вид, гниет, портится. Но поскольку другого у меня нет, приходится сажать этот», — сетует местный житель Рамаз Бурчуладзе.

Агрономы на местах советуют не торопиться и обещают завезти здоровые клубни. При этом специалисты не советуют сажать здоровый картофель на том же участке: вредоносные споры слишком живучи и могут сохраняться в почве до 20 лет.

Добавим, что премьер-министр Грузии ввел мораторий на ввоз турецкого картофеля до 1 июня.

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