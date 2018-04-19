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В Ереване прошли задержания по делу о погроме в центре города
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В Ереване прошли задержания по делу о погроме в центре города 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ЕРЕВАН, 19 апр — РИА Новости. Житель Еревана задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по факту погрома в центре армянской столицы 17 апреля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении.
Ранее в СК сообщили, что вечером 17 апреля группа участников собрания, организованного депутатом парламента Николом Пашиняном, на перекрестке проспекта Маштоца и улицы Туманяна снесла стенды, дорожные знаки, светофоры, забрасывала камнями и металлическими предметами полицейские машины
"В рамках уголовного дела по факту массовых беспорядком на перекрестке проспекта Маштоца и улицы Туманяна задержан один человек, житель Еревана", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
В пресс-службе отметили, что осуществляются оперативно-разыскные мероприятия для выявления всех лиц, причастных к беспорядкам.
Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.
Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.
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