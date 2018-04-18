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Встреча министра сельского хозяйства Грузии с генеральным директором МАГАТЭ
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Встреча министра сельского хозяйства Грузии с генеральным директором МАГАТЭ 

ИА Синьхуа 1 час назад
Тбилиси, 17 апреля /Синьхуа/ — Вопросы сотрудничества в области ядерной и радиационной безопасности обсуждены на встрече министра сельского хозяйства и окружающей среды Грузии Левана Давиташвили и генерального директора Международного агентства по атомной энергии /МАГАТЭ/ Юкия Амано.
По словам Л. Давиташвили, помощь МАГАТЭ включает финансовые и экспертные ресурсы. «Это первый визит генерального директора МАГАТЭ в Грузию. Визит свидетельствует о прогрессе в области ядерной и радиационной безопасности в Грузии», — подчеркнул министр.
В свою очередь, Юкия Амано подтвердил поддержку реформы ядерной и радиационной безопасности в Грузии, выразил заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве. —0—
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