Встреча министра сельского хозяйства Грузии с генеральным директором МАГАТЭ

По словам Л. Давиташвили, помощь МАГАТЭ включает финансовые и экспертные ресурсы. «Это первый визит генерального директора МАГАТЭ в Грузию. Визит свидетельствует о прогрессе в области ядерной и радиационной безопасности в Грузии», — подчеркнул министр.

В свою очередь, Юкия Амано подтвердил поддержку реформы ядерной и радиационной безопасности в Грузии, выразил заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве. —0—