Добровольцы Корпуса мира прибыли в Тбилиси

Грузии. Тбилиси , 17 апреля / Синьхуа / — 68 американских добровольцев Корпуса мира прибыли сегодня в Тбилиси, сообщила пресс-служба посольства США

Добровольцы Корпуса мира останутся в Грузии на два года, их распределят по разным районам страны для бесплатного преподавания английского языка в школах. До начала работы волонтеры пройдут интенсивный 11-недельный курс, чтобы больше узнать о грузинском языке, культуре и навыках, связанных с проектом.

В 2001 году в Грузии побывала первая группа в составе 815 добровольцев Корпуса мира. —0—