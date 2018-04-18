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Добровольцы Корпуса мира прибыли в Тбилиси
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Добровольцы Корпуса мира прибыли в Тбилиси 

ИА Синьхуа 21 минуту назад
Тбилиси, 17 апреля /Синьхуа/ — 68 американских добровольцев Корпуса мира прибыли сегодня в Тбилиси, сообщила пресс-служба посольства США в Грузии.
Добровольцы Корпуса мира останутся в Грузии на два года, их распределят по разным районам страны для бесплатного преподавания английского языка в школах. До начала работы волонтеры пройдут интенсивный 11-недельный курс, чтобы больше узнать о грузинском языке, культуре и навыках, связанных с проектом.
В 2001 году в Грузии побывала первая группа в составе 815 добровольцев Корпуса мира. —0—
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